Spektakuläre Rettungsaktion nahe Leverkusen : Mann springt in führerlosen Lastwagen auf A1 - Fahrer war tot

Mann springt in führerlosen Lastwagen auf A1 - Fahrer war tot

Leverkusen Mit einer riskanten Rettungsaktion haben ein 43-jähriger Lkw-Fahrer und mehrere Zeugen einen führerlosen Lastwagen auf der A1 bei Leverkusen gestoppt. Der Fahrer des Sattelzugs war zuvor kollabiert und gestorben.

Anrufer meldeten am Mittwoch gegen 21 Uhr den führerlosen Sattelzug, der mit etwa 15 Stundenkilometern über die A1 rollte und in Höhe der Ausfahrt Wermelskirchen immer wieder an der Betonabtrennung entlangschrammte. Der Fahrer war während der Fahrt gestorben und zwischen die Sitze gerutscht.