Neubau in Leverkusen : Die „Sendung mit der Maus“ verfolgt Bau der Rheinbrücke

Neubau in Leverkusen

Das Maus-Team widmet sich in seinem dritten Teil der Reihe (Sendetermin: Sonntag) dem Fundament der neuen Leverkusener Brücke. Foto: ARD

Leverkusen/Köln 40 Meter tief muss gebohrt werden, bis die Bauarbeiter auf Grund stoßen, der fest genug ist für das Fundament. Das und mehr erfahren Zuschauer der „Sendung mit der Maus“ am Sonntag.

„Die Sendung mit der Maus“ zeigt am Sonntag, 1. November, in einer Sachgeschichte, wie die Leverkusener Autobahnbrücke gebaut wird. Das Maus-Team schaue sich im dritten Teil einer Langzeitbeobachtung an, auf welchem Fundament die neue Brücke stehen soll, teilt eine Sprecherin mit.