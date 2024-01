Aussage gegen Aussage Mittäter belastet einstigen Kumpel vor Gericht

So lange kann doch keine Untersuchungshaft dauern? Im Mai 2020 soll der inzwischen 31 Jahre alte Mann einen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben. In einer nicht geringen Menge. Was ihm nun ein Strafverfahren vor dem Kölner Landgericht bescherte. Zwei Wachtmeistern führten den Angeklagten am Montag in Saal 2 des Kölner Justizgebäudes – als Gefangenen.