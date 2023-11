Stellenabbau im Leverkusener Konzern Miese Aussichten: Auch Bayer streicht Stellen

Er ist Langstreckenläufer, die Durststrecke zwischendurch kennt er. Doch das, was die Chemiebranche derzeit mitmache, habe er in seiner Berufskarriere bisher nicht erlebt, merkte Lanxess-Chef Matthias Zachert schon im Sommer an. Jetzt legt er nach: „Die weltweite Nachfrageschwäche in der chemischen Industrie hält an, und wir sehen auch für den Rest des Jahres keinerlei Anzeichen einer Erholung. Im Gegenteil, die Nachfrage im vierten Quartal zeigt sich bisher noch schwächer als erwartet.“ Anlass für diese Analyse: die Bilanz fürs dritte Quartal. Der Umsatz erreichte 1,601 Mrd Euro – 26,7 Prozent unter Vorjahreswert (2,185 Mrd. Euro). Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) sank um 50,4 Prozent von 240 auf 119 Mio. Euro. Die Gründe: geringe Nachfrage und „der anhaltende, wenn auch nachlassende Lagerabbau bei Kunden“. Die Gesamtprognose fürs Ebitda schraubt der Konzern auf 500 bis 600 Mio. Euro. Zachert will eine Dividendenkürzung auf 10 Cent vorschlagen.