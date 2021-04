Bezirksregierung fördert Naturschutz auch in Leverkusen : 630.000 Euro für Schutz gegen Wölfe

Bezirksregierung fördert Naturschutz auch in Leverkusen

Leverkusen/Köln Der Wolf ist zurück und verursacht massiven Schaden in der Region. Die Bezirksregierung zahlt dafür unter der Rubrik „Naturschutz“. Auch Leverkusen wurde mit 374.000 Euro an Fördergeld für Naturschutzprojekte bedacht.

Die Bezirksregierung Köln hat den Naturschutz im Jahr 2020 mit Fördergeld in Höhe von mehr als 7,6 Millionen Euro unterstützt. Dies entspricht einem Förderungswachstum von rund 38 Prozent. Nach Leverkusen gingen 374.000 Euro.

Ein deutlich höherer Betrag, nämlich knapp 630.000 Euro, wurde allein für Schutzmaßnahmen und Schadensersatzzahlungen verwendet, die durch die Rückkehr des Wolfs in der Region entstanden sind. Sie wurden etwa für Zäune zum Herdenschutz von Schafen und Ziegen ausgegeben. „Diese Maßnahmen wurden einerseits ergriffen, um sowohl die Herdentiere zu schützen, als auch zu verhindern, dass der Wolf sich daran gewöhnt, sie als leichte Beute greifen zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung. „Weil hier zahlreiche Hobbytierhalter betroffen sind, wurden insgesamt 180 Förderbescheide erstellt.“ Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 320 Projekte rund um den Naturschutz in der Region gefördert.