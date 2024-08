A1 zwischen Leverkusen und Köln 100 Meter Brücke überm Rhein sind weg

„Sie ist... das Herzstück der sogenannten Nördlichen Umgehung Köln“, schrieb Fritz Gerke im Heimatkalender Mitte der 1960er Jahre, herausgegeben von der Stadt Leverkusen und dem Rhein-Wupper Kreis. „Sie ist nicht nur ein technisches Meisterstück, sondern in ihrer eleganten Linienführung ein Kunstwerk unserer Zeit. Den Planern und Erbauern kann wohl kein größeres Kompliment gemacht werden als dieses: Die Brücke paßt in die niederrheinische Landschaft hinein. Sie erweckt den Eindruck, als wäre sie immer da gewesen. Ganz Leverkusen ist stolz auf dieses schöne Bauwerk, das keine ästhetischen Wünsche offen läßt.“ 59 Jahre später knabbert der Bagger an diesem ästhetischen Meisterwerk. 100 Meter überm Rhein sind schon weg.