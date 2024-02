Knochenbergsweg wieder frei Sackgasse aufgehoben – Durchfahrt wieder erlaubt

Seit dem 16.Januar 2023 war der Zufahrtsweg an der Kölner Stadtgrenze für Autofahrer eine Sackgasse. Die Bezirksvertretung in Köln-Mülheim hatte damals auf die Bitte von Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath und einigen Eltern anliegender Kitas reagiert. Schleichverkehre und überhöhte Geschwindigkeiten sollten unterbunden werden. Der große Widerstand bei den Sportvereinen, Unternehmen und Gastronomen, die am Kurtekotten ansässig sind, erwies sich als wirkungsvoll. Hansen: „Und auch die Kindergarteneltern bemerkten schnell, dass mit einer Sperrung der Zufahrt aus dem Osten Leverkusens die Anzahl von Fahrten entlang der Kitas und der Schule deutlich anstieg und die Geschwindigkeitsüberschreitungen weiter bestanden“.