Frauenring in Leverkusen dankt : Spendenkampagne fürs Frauenhaus bringt fast 13.700 Euro

Leverkusen Aufgerufen zur Spendenaktion hatten „mehr als 40 prominente Männer aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport in und aus Leverkusen“. Sie starteten im November die Aktion, indem sie Gesicht zeigten.

Ein dickes Dankeschön schickt der Frauenring an die Leverkusener, die dem Spendenaufruf für die Aktion „Keine Gewalt an Frauen und Kindern“ gefolgt sind. Denn das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Dank der Spendenbereitschaft der Leverkusener als auch verschiedener Unternehmen kann der Frauenring Leverkusen die stattliche Summe in Höhe von 13.677,88 Euro dem Frauenhaus Leverkusen übergeben“, meldet Roswitha Kneip vom Teamvorstand. „Die Hilfsbereitschaft in unserer Stadt ist wirklich beeindruckend.“ Viele kleine Einzelspenden hätten zu einer Spendenhöhe von fast 10.000 Euro geführt erreicht. Drei größere Firmen ergänzten die Summer dann noch.