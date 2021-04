Remigius-Krankenhaus in Opladen : Klinik verschenkt komplizierte Rücken-OP

Info

Klinik Das Remigius-Krankenhaus in Opladen gehört wie das St- Josef-Krankenhaus in Wiesdorf zur Kplus-Gruppe.

Pro bono Es verzeichnet pro Jahr etwa zwei so genannte „Pro bono“-Operationen. „Pro bono“ steht für die lateinische Wendung „pro bono publico“ und bedeutet „Zum Wohle der Öffentlichkeit“. Eingeschlossen in die kostenfreie medizinische Behandlung ist die professionelle Arbeit. Die gesamte Behandlung der Patientin einschließlich Physiotherapie hätte im Normalfall ungefähr 50.000 Euro gekostet, doch in diesem Fall übernahm das Remigius-Krankenhaus alle entstandenen Kosten