Klimaschutz in Leverkusen Experimente-Koffer beeindruckt Schüler

Chempark-Leiter Hans Richter sowie eine Delegation aus dem Rathaus um Oberbürgermeister Uwe Richrath überzeugten sich am Donnerstag im Unterricht am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium von der Wirksamkeit des Koffers. Stadtchef Richrath lobte dabei das Engagement des Chemieunternehmens. Er betonte zu dieser, aber auch anderer Zusammenarbeit: „Mir liegt sehr daran, dass wir in der Stadt nicht alleine unterwegs sind.“ Und er nahm die Schüler der achten Klasse notgedrungen in die Pflicht: „Ihr müsst das letztlich versuchen zu regulieren, was wir verbockt haben.“