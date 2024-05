Grundschüler in Leverkusen verzichten auf verpackte Lebensmittel Müllfreie Brotdosen für den Klimaschutz

Wie kann jeder Verpackungsmüll reduzieren, und warum ist das so wichtig? Was hat Plastik mit Energie und Klimaschutz zu tun? Fragen, deren Antworten Kinder gar nicht früh genug wissen können, und die deshalb in dieser Woche an der GGS Bergisch Neukirchen Thema waren. Es galt für alle Schüler von Klasse 1 bis 4, kein oder möglichst wenig Fabrik-Verpacktes zum Pausenfrühstück mitzubringen und so das eigene Bewusstsein für die Umwelt, aber auch das der Eltern zu schärfen.