Lagebericht der Stadt Leverkusen Kitas leiden weiter unter Personalmangel

Die Personalprobleme in den Leverkusener Kitas reißen nicht ab. Auf eine Anfrage der SPD von Ende vergangenen Jahres gibt die Stadt einen aktuellen Lagebericht über den Polit-Infodienst z.d.a.Rat, und der sieht nicht rosig aus. Es geht um Einschränkungen in der Betreuungszeit, die in jüngster Zeit gleich mehrere Kitas trafen.