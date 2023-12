Kita-Kinder in Leverkusen helfen beim Einpflanzen von Obstbäumen Es herrscht schon Vorfreude auf die erste Apfelernte

Info

Pilotprojekt Victoria Pizza und Dana Engelbrecht sehen diese Aktion als Pilotprojekt, dem noch weitere Baumpflanzungen an Kitas und Schulen folgen sollen. Deswegen suchen sie Sponsoren, die sich finanziell an einer Baumspende beteiligen und per E-Mail melden: info@baumpflanzaktion-lev.de