Leverkusen: Kita-Kinder auf Stadtrundfahrt

Leverkusen Mehr als 20 Kinder der Kita Stralsunder Straße haben gestern während einer Rundfahrt ihre Heimat kennengelernt.

Karlheinz Beeres ist ein leidenschaftlicher Geschichtsfreund. Schon als Kind habe ihm die Geschichte der Stadt Leverkusen und deren Region am Herzen gelegen. Und so hat sich der pensionierte Finanzbeamte es sich zur Aufgabe gemacht, sein Wissen über Leverkusen mit anderen Menschen zu teilen. "Wir für Leverkusen - ein starkes Stück Rheinland" ist dabei der passende Verein. Denn bei den seit 2003 angebotenen Stadtrundfahrten kann Beeres mit seinem Wissen glänzen.

Rund zwei Dutzend Vorschüler der Kita Stralsunder Straße aus Quettingen haben sich für die Bustour entschieden. Partizipation nennen Pädagogen das Modell, in dem die Kindergartenkinder sich aktiv und demokratisch beteiligen dürfen. "Die Kinder konnten aus verschiedenen Bereichen wählen, wie zum Beispiel Sport oder Natur", sagt die Einrichtungsleiterin Karin Johanns. Und so hätten sie sich für eine Bustour durch Leverkusen entschieden, die besondere Orte der Stadt den Kids kindgerecht näherbringen sollte.

So ging es unter anderem unters Bayer-Kreuz, ins Industriemuseum Freudentaler Sensenhammer oder zum Picknick in den Carl-Duisberg-Park. "Und im Koloniemuseum war es richtig cool", sagt der sechsjährige Mohammed. "Ja, da haben wir gelernt, wie die Menschen früher gelebt haben", ergänzt sein Freund Veton.

Gesehen haben sie die Ausflugsziele zuvor noch nicht. "Genau da wollten wir ansetzen", erklärt Karin Johanns. Viele Kinder wüssten leider noch gar nicht, was es in Leverkusen alles gebe. So war der Besuch in der Parkanlage des Schloss Morsbroich mindestens genauso ein starkes Highlight wie die Fahrt auf der Hitdorfer Fähre. "Hier gab es früher richtig Streit um Zölle", erklärte Karlheinz Beeres den Kindern und ging geschichtlich noch weiter zurück zur Schlacht von Worringen im Jahr 1288. Der Rhein wäre schon immer bedeutend für die Wirtschaft gewesen.