Erdarbeiten in Leverkusen-Hitdorf haben begonnen Kirmesplatz wird Mitte des Jahres fertig

Was bleiben muss, ist die Fläche fürs Parken und Feiern. Was weg kann, sind die unzähligen Schlaglöcher und Asphaltflickereien auf dem Kirmesplatz in Hitdorf neben der Stadthalle. Das Erste eine Vorgabe der Stadt für das Planerbüro, das Zweite ein Wunsch all derer, die den Platz in den vergangenen Jahren auf die ein oder andere Weise genutzt haben.