Buntes Programm in Leverkusen-Bürrig Kirmes, König, Karawane: Bürrig steht wieder Kopf

„Wir wissen, es ist noch ein bisschen Zeit hin, jedoch hat uns die Vorfreude schon gepackt und wir können es kaum noch erwarten! Das Kirmeswochenende in Bürrig steht bald wieder an“, macht JGK Fidelio Bürrig auf Facebook Appetit auf das traditionelle Wochenende vom 23. bis 25. August. Los geht es Freitagabend mit dem Zachäus-Wecken, am Samstag folgt das Hahneköppen. „Und das alljährliche Highlight des Kirmeswochenendes – der traditionelle Kirmesumzug durch die Straßen Bürrigs am 25. August“, ergänzt der Verein. Los geht es ab 10.30 Uhr und mit Sicherheit wieder mit wunderbar ausgefallenen Kostümen, wie sie Fans der Kirmes-Karawane seit Jahren immer wieder bestaunen. Ein bisschen Karnevalsgefühl im Sommer eben.