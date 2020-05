Autokino in Monheim : Kinopolis sucht in der Krise neue Wege

Seit Mitte März ist das Kinopolis an der Rathaus-Galerie geschlossen. Nun helfen die Betreiber, ein Autokino in Monheim zu realisieren. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Seit Mitte März sind Kinos wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Es ist absehbar, dass die Filmpaläste wohl zu den letzten Einrichtungen gehören, die wieder öffnen dürfen. Betreiber entwickeln neue Ideen – zum Beispiel improvisierte Autokinos.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Ideen – Das ist wohl der Leitgedanke der Kooperation des Kinopolis Leverkusen mit den Monheimer Kulturwerken. Das Multiplex in Wiesdorf ist zwar seit Mitte März wegen Corona geschlossen, Autokinos sind jedoch weiterhin erlaubt. Sie werden derzeit an vielen Stellen in der Region eingerichtet. Nun kommt eins in Monheim dazu, das federführend vom Leverkusener Cineplex realisiert wird.

„Normalerweise kommen die Monheimer nach Leverkusen ins Kino. Warum sollte es jetzt nicht einmal für die Übergangszeit und darüber hinaus umgekehrt möglich sein?“, heißt es in einer Mitteilung des Großkinos. Um Filmfreunden in der Coronakrise etwas Abwechslung zu bringen, gebe es ab Freitag auf dem Parkplatz am Rheinstadion Monheim (Einfahrt über die Kapellenstraße) ein Autokino. Der Vorverkauf startet heute.

Info Karten sind nur im Internet möglich Programm In der ersten Woche werden „Das perfekte Geheimnis“, „Jumanji“, „Bohemian Rhapsody“, „Knives out“, „Die Eiskönigin 2“, „Shaun das Schaf“, „Once upon a time in Hollywood“ und „Parasite“ gezeigt. Ablauf Gespielt werden wochentags zwei Vorstellungen, freitags bis sonntags sind es drei.



Tickets Gebucht werden kann ausschließlich über die Homepage www.cineplex.de/leverkusen. Der Preis pro Auto/zwei Tickets beträgt 20 Euro, zusätzlich können bis zu zwei Popcorn oder Nacho-Menüs mit erworben werden. Vor Ort können keine Snacks nachbestellt werden.

Zusätzliche Kinder aus dem eigenen Haushalt unter 15 Jahre dürfen kostenlos auf der Rückbank Platz nehmen, wenn es die Altersfreigabe des Filmes erlaubt. Jeder Autokinobesucher muss am Einlass im Besitz der gültigen Codes sein, die er via E-Mail erhalten hat. Auf dem Platz selber kann so, mit möglichst wenig Personenkontakt, die Zuordnung und Abfertigung der Autos für den Film erfolgen. Einlass ist jeweils 60 Minuten vor Beginn der Vorstellungen.

„Es wird am Anfang vielleicht nicht alles reibungslos klappen, weil das auch für uns Neuland ist. Wir sind aber sicher, dass es mit dem Engagement unserer Mitarbeiter und dem Verständnis der Kinogäste für bestimmte Maßnahmen eine tolle Sache wird“, sagt Kinopolis-Sprecherin Ute Berzbach. „Das Wichtigste für uns ist, dass Kino in den Köpfen der Menschen auch in dieser Zeit präsent bleibt. Für uns ist diese Kooperation sehr bedeutsam auf dem schrittweisen Weg zu einer Wiedereröffnung.“