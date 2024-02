Karneval in Leverkusen Große Bühne für die Kleinen

Eigens für diesen Anlass hatten die Pänz einen eigenen Orden kreiert. Darauf abgebildet war ein Affe an einem Baum hängend, der das aktuelle Sessionsmotto „Mir k"LEV"e am Fasteleer“ verdeutlichte. Für Begeisterung im Laufe des Nachmittags sorgte Tom Lehel, der Mann mit der wilden Fönfrisur, als er die Bühne mit viel Humor und fetten Beats rockte. Bei der Gruppe „Bacharacher Oldtimer“ handelte es sich nicht um Autos, sondern um Akrobaten. In ihren rot-weißen Ringel-Badeanzügen demonstrierten die Männer – darunter zwei 80-Jährige – eine beeindruckende Schau. Einige von ihnen waren sogar schon für den Olympia-Kader nominiert.