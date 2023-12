Luminaden Leverkusen Kinderreisepässe und Malwettbewerb im Bürgerbüro

Wer einen neuen Kinderreisepass benötigt, kann den am Donnerstag, 14. Dezember, ohne Termin im Bürgerbüro in den Luminaden beantragen. Dieser Tag ist ausschließlich für Familien mit Kindern reserviert: In der Zeit von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr können Kinderreisepässe für Jungen und Mädchen bis maximal 11 Jahren beantragt werden. Im Bürgerbüro erhält jedes Kind ein kleines Geschenk. Wer mag, kann ein gemaltes Bild mitbringen unter dem Motto „Was macht der Weihnachtsmann im Urlaub“. Die Kunstwerke werden im Innenraum des Wartebereichs aufgehängt. Unter allen Malerinnen und Malern werden Gutscheine für das Freizeitbad Calevornia verlost. Bei der Antragsstellung müssen beide Elternteile und das Kind dabei sein. Alternativ bringt ein Elternteil eine aktuelle Vollmacht und Ausweiskopie des anderen Elternteils mit. Außerdem wird ein biometrisches Foto des Kindes benötigt. Das Bild darf nicht älter als sechs Monate alt sein. Es kann bei Kindern ab drei Jahren für sechs Euro im Bürgerbüro gefertigt werden. Der Kinderreisepass, der ein Jahr gültig ist, kostet bei der Neuausstellung 13, bei Verlängerung sechs Euro.