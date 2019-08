Kinderfest : „LEVspielt³“ geht mit neuen Attraktionen in die vierte Runde

Am Sonntag, 18. August, wird Leverkusen zum Kinderparadies. An drei über die Stadt verteilten Standorten könnte das Programm nicht bunter sein.

Das eigentliche Bühnenprogramm startet um 11.45 Uhr mit Gesang und Geschichten der Prinzessin Lyanna und der Indianerin Leotie von „It’s princess time“. Zum dritten Mal in Folge statten mehrere Königstöchter „LEVspielt“ einen Besuch ab und stellen sich an ihrem Stand für Fotos vor dem magischen Schloss zur Verfügung. Ihre Auftritte finden stündlich statt.

Für Unterhaltung auf und neben der Bühne sorgt auch Ken Berendes mit seinen Kollegen von der „Wing Tsjun“-Kampfschule aus Opladen. „Wir bieten an unserem Stand kurze Selbstverteidigungsworkshops an, bei denen die Kinder Verhaltensweisen erlernen, die ihnen zum Beispiel in schwierigen Situationen auf dem Schulhof weiterhelfen können“, erläutert der Kampfsportlehrer. Wer noch ein altes, ungebrauchtes Handy zu Hause liegen hat, kann dies am Stand der Kampfschule für einen guten Zweck spenden. Die „Handysammelbox“ ist ein gemeinnütziges Projekt, dessen Erlös in Veranstaltungen wie „LEVspielt“ fließt.