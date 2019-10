Naturwissenschaften zum Anfassen : Sonnenwerkstatt für kleine Schlauberger

Leverkusen In einem Ferienkursus des Natur Guts lernen Kinder viel über alternative Energien und selbst gemachte Medizin.

Zum 16. Mal nahmen an Natur und Umwelt interessierte Leverkusener Grundschüler an der Herbstakademie auf dem Natur Gut Ophoven teil. In der Ferienwoche ging es dieses Jahr um naturwissenschaftliches Experimentieren. Was ist eigentlich Strom, wie wirkt sich der Klimawandel auf das Leben von Kindern auf anderen Kontinenten aus und wie können Heilpflanzen gegen Schnupfen helfen? Diesen und weiteren Fragen gingen die Jungforscher eine Woche lang auf den Grund.