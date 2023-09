Zum Welt-Aufräumtag Kinder putzen Manfort heraus

Zigarettenstummel, Alkoholflaschen, Verpackungen und einige Kuriositäten stapelten sich am Tag danach in großen grauen Müllsäcken zwischen aufgeregten Schülern auf dem Innenhof der Gemeinschaftsgrundschule Regenbogenschule in Manfort. Der Abfall stammt jedoch keineswegs von ihnen. Im Gegenteil: Die Kinder hatten sich am Wochenende beim „World Cleanup-Day“ für die sauberen Straßen in Manfort eingesetzt.