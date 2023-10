Grundschulaktion in Leverkusen-Lützenkirchen Kinder malen Fußstapfen für sicheren Schulweg aus

Gewissenhaft sprühte Drittklässlerin Valea die weiße Markierungsfarbe auf die Platten des Gehsteigs in der Dorfmitte von Lützenkirchen. Dort, wo an der Bushaltestelle wochentags täglich Grundschüler der GGS Im Kirchfeld aus- und einsteigen, wird den jungen Verkehrsteilnehmer dank Valea und ihren Mitstreitern vom Schülerparlament der weitergehend sichere Schulweg zukünftig anhand von stehenden oder- laufenden Fußabdrücken auf den Bordsteinen aufgezeigt. Diese Markierungen befinden sich seit Mittwoch an neuralgischen Punkten im Stadtteil. Das Parlament der Grundschule hat daran einen großen Anteil.