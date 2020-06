Mitmachen : Kinder machen in den Ferien Zirkus

Kinder machen in den Ferien Zirkus

Leverkusen Das Projekt ist Anfang August. Jugendliche begleiten als YouTuber. Die Kinder werden vom 3. bis 7. August jeweils von 8 bis 17 Uhr betreut. Für die Jugendlichen ab 13 startet das Projekt schon am Samstag, 1. August, 10 Uhr, in der Wiesdorfer Bibliothek.

Das Bündnis für Bildung hat die Stadt Leverkusen, Bereich Präventiver Kinder- und Jugendschutz, geschlossen mit der Stadtbibliothek, dem Verein Circuspädagogen und dem Leverkusener Circus ZappZarap. Während die jüngeren Circusartisten im Lise-Meitner-Gymnasium auf ihre fulminante Abschlussshow hinarbeiten, wechselt das YouTube-Filmteam zwischen Circus und Wiesdorfer Zentralbibliothek hin und her und trainiert mit professionellen Medienpädagogen Themen wie Filmschnitt und Inszenierung.

Die Show am Ende des Projekts ist für alle frischgebackenen Artisten und das Filmteam der Höhepunkt. Hier können alle Teilnehmer zeigen, was in ihnen steckt. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum. Untermalt wird die Show von professionellen Lichteffekten, Tontechnik und tosendem Applaus, die das Filmteam als Erinnerung festhält und nach einem finalen Schnitt allen Projektbeteiligten zur Verfügung stellt.