Verhandlung vor dem Amtsgericht Leverkusen : Kilometerstand am Auto frisiert? Angeklagter leugnet

Leverkusen Rund 7400 Euro legte ein Händler für einen gebrauchten VW auf den Tisch. Doch wie sich herausstellte, war der Kilometerstand des SUV frisiert. Nun stand ein Mann vor dem Amtsgericht Leverkusen. Er soll den Betrug begangen haben. Veränderte er die Zahlen um sich zu bereichern? Und warum war das Auto einige Zeit im Kosovo?

Diese Forderung stieß dem beschuldigten 39-Jährigen sauer auf. „Keinen Cent kriegt der von mir – da können Sie machen, was Sie wollen“, betonte er gegenüber der Richterin. Er war sich keiner Schuld bewusst. Vielmehr waren es wohl seine Verwandten, berichtete er, die das Auto ohne seine Erlaubnis benutzten. Wegen eines Schadens, hatte er den Wagen in seine Heimat Kosovo gefahren. Dort sollte das Auto repariert werden. Ein paar Monate später, holte er den Wagen wieder ab. Was in der Zeit passiert sei, wisse er nicht, sagte der 39-Jährige. „Ich habe denen vertraut“, betonte er.