Lösung nach langem Hin und Her : Kies- statt Asphaltweg am Mühlengraben

Der Weg am Mühlengraben in Opladen soll nun doch nicht asphaltiert werden. Foto: Ludmilla Hauser

Nach einer Rüge durch die Bezirksregierung Köln einigten sich die Politiker auf eine umweltverträglichere und 310.000 Euro günstigere Variante für den Fuß- und Radweg. Sie wird immer noch rund 1,2 Millionen Euro kosten, entspricht aber den Auflagen in einem Landschaftsschutzgebiet.

Etwa ein Jahr dauerte die Suche nach einer Lösung für den beschaulichen Weg innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Unteres Tal der Wupper“, der an das Naturschutzgebiet „Wupperinsel“ grenzt. Bei der Sitzung im Herbst letzten Jahres hatten sich die Vertreter von SPD, Opladen Plus, CDU-Vertreterin Irmgard von Styp-Rekowski sowie Linke noch mit neun zu vier Stimmen (vor allem CDU, Grüne und Bürgerliste) durchgesetzt, indem sie für einen Asphaltsweg ohne Kanal votierten.

Völliges Unverständnis, ja geradezu Entsetzen hatte dieses politische Votum beim ADFC und bei Kurt Krefft ausgelöst. Jedem müsse eigentlich klar gewesen sein, beschwerte er sich in einem offenen Brief, dass in diesem Waldstück zwischen Opladen und Bürrig, das von Radlern überwiegend als schnelle Verbindung zwischen Opladen und Wiesdorf genutzt werde, nur eine wassergebundene Oberfläche in Frage kommen könne. Alles andere sei „Flickschusterei“, echauffierte er sich.