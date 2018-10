Leverkusen: Kennedy Administration gaben Vorgeschmack auf Jazztage

Leverkusen Kennedy Administraion rockten das Scala - leider vor nur wenigen Zuhörern.

Auch wenn Ms Kennedy in diesem Jahr nicht zum Jazztage-Hauptprogramm gehört, so gab es dennoch einen gradlinigen Vorgeschmack auf den musikalischen Höhepunkt in Leverkusen. Der tschechische Hammond-B-3-Spezialist Ondrey J. Pivec saß an den Keyboards. Das wird er auch tun, wenn er mit Grammy-Gewinner Gregory Porter am 10. November im Forum auftritt. Ein Konzert übrigens, für das es keine Eintrittskarten mehr gibt. „Ausverkauft“, meldet Jazztage-Macher Fabian Stiens, was ihn ein wenig über den dürftigen Besuch im Scala hinwegtrösten dürfte.