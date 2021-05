Menschen über Leitern in Sicherheit gebracht : Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Wiesdorf

Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf (RP) Erhebliche Auswirkungen hatte ein Kellerbrand, der am späten Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Wiesdorf ausgebrochen war. Die Feuerwehr wurde gegen 17.40 Uhr alarmiert und war mit 50 Leuten vor Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen der Rauchentwicklung im Haus mussten sechs Menschen über Leitern aus den oberen Etagen in Sicherheit gebracht werden, auch die Drehleiter wurde eingesetzt. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren Wiesdorf und Bürrig im Einsatz.

(RP)