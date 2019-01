City Center: Keine Spur von Brandstiftern in der Tiefgarage

Leverkusen Nach dem Brand zweier Autos in der Tiefgarage des City Centers wollen die Ermittler jetzt die Bilder der Überwachungskameras auswerten.

Nachdem am Freitagabend kurz vor 20 Uhr zwei in der Tiefgarage abgestellte Autos, ein weißer Mazda 2 und ein grauer Hyundai i30, in Flammen aufgegangen waren, hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Die Spurenlage und einige Hinweise sprechen für eine Brandlegung. So hatten Zeugen beobachtet, dass beide Autos zeitgleich jeweils vorne rechts am Reifen zu brennen begannen. Nach Medienberichten wurden im Treppenhaus abgebrannte Feuerwerkskörper gefunden. Ob sie jedoch mit dem Brand in Zusammenhang stehen, ist unklar. Möglicherweise können die Ermittler Rückschlüsse aus den Überwachungskameras der Tiefgarage ziehen, deren Bilder noch ausgewertet werden müssen.