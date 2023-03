Keine Gegenliebe in der Politik für Umkleiden-Idee von Opladen Plus Keine Schnecken an Badeseen in Leverkusen

Die Schnecke hat ihr Schneckenhaus als Rückzugsort, der Badegast an den dafür freigegebenen Seen in Leverkusen wiederum hat derweil keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen und die Badebekleidung an- oder auszuziehen. Opladen Plus möchte das ändern und forderte in einem Antrag die sogenannten Umkleideschnecken, die einem Schneckenhaus ähneln und Schutz vor neugierigen Blicken gewähren sollen (wir berichteten). Die Überzeugungsarbeit der Wählergemeinschaft etwa in der Sitzung der Bezirksvertretung II kam jedoch nur schneckenhaft langsam voran.