Verbot ab 1. März Keine E-Roller in Bussen und Bahnen

Aus Sicherheitsgründen dürfen Fahrgäste vom 1. März an keine Elektro-Tretroller mehr in den Zügen, Bussen und Bahnen der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) mitnehmen, zu dem auch die Leverkusener Wupsi und die Kölner KVB gehören. Mit der Entscheidung setzt der VRS eine Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) um. Grund für diese Entscheidung sind nach Angaben des VRS „aktuelle Bewertungen zum Brandschutz in den Fahrzeugen“. Es habe zuvor im In- und Ausland mehrere Vorfälle mit in Brand geratenen Akkus von E-Scootern gegeben. Derzeit seien die Sicherheitsanforderungen für die E-Tretroller deutlich niedriger als für andere Elektrofahrzeuge. Daher bestehe eine erhöhte Gefahr eines Akkubrandes. „Ein solcher Brand birgt erhebliche Gefahren für Fahrgäste und Mitarbeitende durch giftige Rauch- oder Flammbildung“, schreibt der VRS weiter.