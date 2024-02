Verbot ab 1. März Keine E-Roller mehr in Bussen und Bahnen des VRS

Grund für diese Entscheidung sind nach Angaben des VRS „aktuelle Bewertungen zum Brandschutz in den Fahrzeugen“. Es habe zuvor im In- und Ausland mehrere Vorfälle mit in Brand geratenen Akkus von E-Scootern gegeben. Derzeit seien die Sicherheitsanforderungen für die E-Tretroller deutlich niedriger als für andere Elektrofahrzeuge. Daher bestehe eine erhöhte Gefahr eines Akkubrandes. „Ein solcher Brand birgt erhebliche Gefahren für Fahrgäste und Mitarbeitende durch giftige Rauch- oder Flammbildung“, schreibt der VRS weiter.