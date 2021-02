Rosenmontag in Leverkusen : Schnell, jeck, analog: Zoch-Kommando auf Traktor durch Opladen

Klein und schnell – ein jeckes Blitz-Zoch-Kommando der Altstadtfunken flitzt in Opladen über die Kölner Straße. RP-Leser drückt auf den Auslöser.

Manfred Wilewka traute seinen Augen nicht, als er am Rosenmontag auf der Kölner Straße aus dem Fenster schaute: Kurz nach 14.11 Uhr (zu dieser Zeit startet sonst der Opladener Rosenmontagszug) sieht er zwei Jecke mit Fahne und in der Uniform der Altstadtfunken auf einem Traktor über die Kölner Straße flitzen. Und so schnell, wie das jecke Traktor-Kommando gekommen war, war es auch schon wieder weg. Und zum Beweis, dass es sich nicht um eine Fatamorgana handelte, schickte RP-Leser Wilewka uns sein Handyfoto umgehend in die Redaktion. Der schnellste und kleinste Zoch, den Opladen je gesehen hatte, darüber waren sich auch alle anderen Zeugen einig.