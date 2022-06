An der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort geht es weiter : Kaufland öffnet am 21. Juli und stellt Real-Mitarbeiter ein

Der Real-Markt in Leverkusen schließt, Kaufland macht auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gute Nachricht für die Stadt: Kaufland übernimmt den Real-Standort an der Stixchesstraße in Manfort mit den bisherigen Real-Mitarbeitern. Eröffnung ist am 21. Juli.

Fast ein nahtloser Übergang. Zum 1. Juli übernimmt das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Kaufland den Real-Markt in Manfort. „Für die Integration hat das Bundeskartellamt in dieser Woche die notwendige Freigabe erteilt. Das ist eine gute und wichtige Entscheidung für die Mitarbeiter von Real, die bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten“, meldet das Unternehmen. Die ersten Wochen werden die Leverkusener Real-Mitarbeiter in den umliegenden Filialen, etwa in Köln, Langenfeld und Monheim eingesetzt.

An der Stixchesstraße wird in der Zeit alles parat gemacht für die Eröffnung des Kauflands. Termin: 21. Juli. „Die Kunden dürfen sich auf einen modernen Verbrauchermarkt mit einem großen Sortiment an Lebensmitteln und allem für den täglichen Bedarf freuen“, kündigt das Unternehmen an. Ergänzt werde das Angebot durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren und saisonal wechselnde Aktionsware.

Der Real-Markt schließt seine Filiale zu Ende Juni. Der russische Finanzinvestor SCP, der Real im Juni 2020 von der Metro übernommen hat, verkauft die Real-Märkte derzeit an neue Investoren.

(LH)