Sanierungskonzept der Warenhauskette trifft Leverkusen Kaufhof in Wiesdorf schließt Ende Juni

Für die rund 70 Mitarbeiter. Aber auch für den Einkaufsstandort City. ist der Kaufhof weg, fehlt dem Wiesdorfer Platz der südliche Ankerpunkt, der Gegenpol zur Rathaus-Galerie und somit der Magnet, der Kunden die ganze Fußgängerzone entlang lockt und so auch in andere Geschäfte. „Über die Luminaden brauchen wir gar nicht zu reden“, schließt er an. Auch da sei der Eingang in den Kaufhof quasi der Dreh- und Angelpunkt für die Kundenfrequenz bis in die erste Etage gewesen.