Interview Katrin Schubert : „Eine sehr herausfordernde Situation“

Leverkusen Katrin Schubert ist neue Managerin der Rathaus-Galerie und erzählt von der Übernahme in Zeiten von Corona.

Sie haben sich für den Einstieg als Center-Managerin in Leverkusen eine schwierige Zeit ausgesucht – nämlich mitten in der Corona-Krise. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Schubert Mein erster Eindruck von meinem Team, den Mietern und vom Center ist sehr positiv. Ich wurde sehr offen und herzlich aufgenommen und konnte mir bereits ein gutes Bild von der Rathaus-Galerie machen. An der Rathaus-Galerie gefällt mir besonders gut, dass wir hier einen hohen Stammkundenanteil haben und uns direkt in der Innenstadt befinden. Zudem durfte ich direkt bei meinem Start, den Restart des Centers begleiten. Wir freuen uns, dass viele Geschäfte wieder öffnen dürfen und damit auch unser Center den Betrieb wieder hochfahren kann. Wir sind langsam und mit Umsicht gestartet und unter Beachtung aller Vorgaben und Regelungen und freuen uns auf unsere Kunden. Zudem monitoren wir täglich, ob die Vorgaben eingehalten werden und ob die Abläufe funktionieren.

Der Shutdown wird jetzt schrittweise zurückgeführt. Was hören Sie von Ihren Mietern dazu?

Schubert Die Händler freuen sich natürlich, dass sie jetzt wieder öffnen können. Vor allem für sie ist es insgesamt eine sehr herausfordernde Situation. Bisher haben fast alle Geschäfte im Center, die öffnen dürfen, wieder geöffnet. In den nächsten Tagen werden sicherlich weitere hinzukommen. Hintergrund ist, dass einige Mieter gerade noch prüfen, wann Sie wiedereröffnen können. Beziehungsweise manche müssen ihr Personal aktivieren und die erforderlichen Hygienemaßnahmen für ihre Mietbereiche umsetzen. Die Mieter versuchen auch auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und trotzdem alle Maßnahmen einzuhalten und umzusetzen. Ich freue mich sehr, eine so tolle Mieterschaft im Center zu haben.

Was haben Sie bisher gemacht, was waren Ihre Stationen?

Schubert Ich habe 2013 bei der ECE angefangen und davor während der Schule und während des Studiums über zehn Jahre im Einzelhandel im Verkauf gearbeitet. Nach der Trainee-Ausbildung zum Center-Manager bei der ECE habe ich 2014 das Allee-Center in Remscheid übernommen. Ende 2016 bin ich nach Berlin gegangen und habe dort das Gesundbrunnen-Center geleitet. In beiden Centern habe ich mich vor allem aufgrund der tollen Teams sehr wohl gefühlt. Im April hat es mich dann wieder in den Westen gezogen und ich durfte die Rathaus-Galerie mit einem ebenso tollen Team übernehmen.