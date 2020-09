Neue Ausstellung in Leverkusen : Bei Katrin Heidkamp malt der Zufall mit

„Zufälle in Acryl und Öl“ – so ist die Werkschau in der Hauptstelle der Stadtbibliothek mit Bildern von Katrin Heidkamp untertitelt. Foto: Stadtbibliothek

Leverkusen Mit kräftigen Farben: Die Künstlerin stellt in der Leverkusener Stadtbibliothek „Krinkle Bindelwördel“ in großen und kleinen Formaten aus. Die Schau ist vom 3. September bis zum 4. Oktober.

„Krinkle Bindelwördel“ nennt die Essener Künstlerin Katrin Heidkamp ihre Malerei, die mehr oder weniger zufällig entsteht, wenn sie den Pinsel in Öl- oder Acrylfarben getaucht hat. Beim ersten Blick auf ihre Bilder in der Hauptstelle der Leverkusener Stadtbibliothek wird sofort klar, was mit diesem lustig klingenden Kunstwort gemeint ist. Tatsächlich ist es keine Erfindung der Künstlerin, sondern ein Zitat aus dem Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“, benutzt von den Vogonen, die als schlechteste Dichter des Universums gelten.

Wenn Katrin Heidkamp zu malen beginnt, hat sie keine feste Vorstellung von dem Ergebnis, sondern interessiert sich vielmehr für eine bestimmte Form, einen Farbkontrast, einen Malgrund, eine Maltechnik und entwickelt daraus ihre Kunstwerke. Woher die Ideen kommen, kann sie nicht sagen, vielleicht spielen ja die Hörbücher, die sie besonders mag, durchaus eine Rolle. Während des Malprozesses begegnen ihr neue Ideen, Zufälle, manchmal sogar Unfälle, die sie zu dem nächsten Werk inspirieren.

In ihrer abstrakten Malerei sucht die gebürtige Rheinländerin nach der perfekten Komposition, der perfekten Farbigkeit, der perfekten Technik, wohl wissend, dass diese Suche nicht enden wird. Aber genau darin liegt für sie die Faszination der Malerei. So begibt sie sich immer wieder aufs Neue auf den Weg, von dem sie am Anfang nicht weiß, wohin er sie am Ende führen wird. Deswegen auch der Zusatz zum aktuellen Ausstellungstitel: Zufälle in Acryl und Öl.

Auf jeden Fall liebt Heidkamp starke Kontraste und kräftige Farben. Damit setzt sie einen deutlichen Akzent zur Wiedereröffnung der kleinen Bibliotheksgalerie. Mehrere Monate blieben die Wände in der Präsentationsecke der Stadtbibliothek leer. Veranstaltungen waren auf Eis gelegt. Doch jetzt wird nicht nur wieder regelmäßig Kunst zu Gast sein, es soll auch eine richtige Vernissage geben. Natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Die Besucher werden gebeten, auf Stühlen Platz zu nehmen, die nicht in geraden Reihen stehen wie bei einem Vortrag, sondern versetzt mit den erforderlichen 1,50-Meter-Lücken. So will man eine entspannte Atmosphäre schaffen, erklärt Tanja Dietrich, verantwortlich für das Veranstaltungsprogramm der Bibliothek.

Auf den Plätzen dürfen alle die vorgeschriebenen Masken fallen lassen, um die angebotenen Getränke zu genießen. Man halte sich genau an das Hygienekonzept, versichert Tanja Dietrich. Dazu gehört die Dokumentation der Personalien mittels Sitzplan und die Mund-Nase-Bedeckung bis zum Sitzplatz. Schließlich sollen die Besucher gerne kommen und sich dabei sicher fühlen.