Leverkusener Schausteller in Not : Karussells drehen sich mit Sondergenehmigung

Leverkusener Schausteller in Not

Kirmes-Flair vor dem Rathaus in Wiesdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Vor dem Rathaus und in der Opladener Fußgängerzone dreht sich jeweils ein Kinderkarussell, auch Süßwarenstände wurden aufgestellt. Die willkommene Einnahme für Leverkusener Schausteller-Familien war durch einen Ratsbeschluss ermöglicht worden, der eine bis 31. Oktober befristete Sondergenehmigung für die Fahrgeschäfte vorsieht.

Apropos Chips, sie sind wechselseitig sowohl in Opladen als auch in Wiesdorf am Karussell einlösbar, obwohl es sich um zwei getrennte Betriebe handelt. „Wir Schausteller müssen eben zusammenhalten“, sagt Hoffmann, „es geht nur miteinander.“