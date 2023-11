Karnevalsstart in Leverkusen-Opladen Neue Senatoren im Komitee

Jecke Tön und Konfetti waren wichtige Zutaten, als das Komitee Opladener Karneval (KOK) – der Dachverband Opladener Karnevalsvereine – am Donnerstag offiziell in die Session 2023/2024 startete. Lange, bevor Tillmann Loef das Lied passend zum Motto „Bützjer und Konfettiknall, Opladen fieret Karneval“ präsentierte, eröffnete KOK-Präsident Peter Rösgen den gemütlichen Abend mit einer Überraschung: Torsten Schneider, ehemaliger Vorsitzender des Junggesellen-Vereins Fidelio Bürrig, stellte sich als „Kassierer eines Karnevalsvereins“ in die Bütt. Die Gage für den Auftritt spendiert er der Bürriger Karnevalsgesellschaft Steckepääd für deren Kindersitzung.