Karneval in Leverkusen Von Auftritt zu Auftritt mit dem Mallymobil

Am Dienstag hat der Prinz der Stadt Leverkusen, Mally I. den Einsatzwagen für seine zahlreichen Termine im Karnvel in Empfang genommen. Es handelt sich um einen VW-Bus, der vom Volkswagen Zentrum Leverkusen zur Verfügung gestellt wird. Prinz Mally und der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) bedankten sich bei Horst Gebauer für die großzügige Spende. „Die Unterstützung durch Unternehmen wie das Volkswagen Zentrum Leverkusen ist für viele Veranstaltungen, insbesondere im Karneval, von großer Bedeutung“, sagte FKL-Geschäftsführer Thomas Loef. Der VW-Bus werde es der Prinzencrew ermöglichen, bequem von Auftritt zu Auftritt zu gelangen und somit den Karneval in vollen Zügen zu genießen. Der Einsatzwagen des Prinzen ist nicht zu verwechseln mit dem Prinzenwagen im Zoch, auch wenn beide bunt sind. Foto: Ralph Matzerath