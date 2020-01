Karnevalsfreunde Manfort : Jecken wollen Bahnhofsumbenennung

Manfort Die Karnevalsfreunde Manfort wollen den Schlebuscher Bahnhof namentlich in ihren Stadtteil eingemeinden. Stadtchef kündigt auf Sitzung Verwaltungsantrag an.

Der Spaß auf der Sitzung der Karnevalsfreunde Manfort dürfte Folgen haben. Nein, nicht in neun Monaten, sondern vielleicht etwas früher oder später, je nachdem wie schnell Politik und Verwaltung arbeiten. Virgilio Pérez Guembe, Präsident der Karnevalsfreunde Manfort, hatte am Donnerstag im Forum den Leverkusener Oberbürgermeister Uwe Richrath (mehr oder minder im Scherz) unter Applaus hunderter Gäste damit beauftragt, er möge doch bitte dafür sorgen, dass der „Bahnhof Schlebusch“ umbenannt werde. „Wie jeder weiß liegt der Bahnhof in Manfort. Deshalb soll er auch künftig diesen Namen erhalten“, sagte der Präsident lachend, während er im Kostüm als „Lukas, der Lokomotivführer“ auf der Bühne stand.

Die Manforter sind dafür bekannt, dass sie in jedem Jahr ein neues Motto kreieren, in diesem Jahr waren Elferrat und Bühne nach dem Kinderbuch „Jim Knopf und die Wilde 13“ von Michael Ende gekleidet, nur dass die Überschrift dort „Jim Knopp und die Jecke 11“ lautete. Im Publikum gab es entsprechend viele Lokomotivführer, auf der Bühne hatte sich der Elferrat unter anderem als König Alfons, Frau Mahlzahn, Drache Nepomuk und Koch „Schu Fu Lu Pi Plu“ kostümiert. An den intensiven Vorbereitungen waren in diesem Jahr besonders viele junge Leute beteiligt. „Ich kann mich darüber freuen, dass die jungen Leute jetzt alles im Griff haben“, sagte Ex-Präsident Karl-Heinz Walter entspannt im Publikum sitzend und das bunte Treiben genießend.