Rekord: Über 55 Veranstaltungen in einer Session berichtet : Leverkusener Karnevals-Reporter Willi Brüls wird 80

Willi Brüls war jahrzehntelang Zeitungsreporter. Foto: Brüls

Leverkusen Der Jubilar war von 1955 bis 1998 als freier Mitarbeiter unter anderem für die RP und die Kirchenzeitung Köln im Einsatz. Vor allem im Fasteleer zog Brüls durch die Säle. „In einer Session hat er in nur sechs Wochen über 55 Karnevalsveranstaltungen berichtet. Ein Rekord!“, erinnert sich Ehefrau Mechthild.

Von Ulrich Schütz

Die Katholische Jugend Quettingen hat etwas Verbindendes. Für Mechthild und Willi Brüls gilt das besonders: Die beiden, er aus Hitdorf, sie aus Quettingen, blieben nach einem ersten Treffen im Februar 1970 bis heute ein Paar. Willi Brüls sollte als Reporter über die Weiberfastnachtsparty in der Gemeinde berichten. Die damals 18-jährige Mechthild war dabei von dem Zeitungsmann so angetan, dass sie ihn gleich zum nächsten Fest einlud. Zwei Jahre später wurde geheiratet. Am Donnerstag, 30. Juli, wird Willi Brüls 80.

Er lernte bei der Stadt Leverkusen, arbeitete noch im alten Rathaus Wiesdorf (1971 abgerissen, Vorgänger des grünen Rathauses). Dann wechselte er nach Zwischenstationen zu Bayer, blieb bis 1995. Bekannt wurde Brüls, der sich auch in der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) engagierte, allerdings speziell durch seine Arbeit als Reporter: „Mein Mann war 1955 bis 1998 als freier Mitarbeiter unter anderem für die RP und die Kirchenzeitung Köln im Einsatz“, erzählt Ehefrau Mechthild. Vor allem an Karneval zog Brüls durch die Säle. „In einer Session hat er in nur sechs Wochen über 55 Karnevalsveranstaltungen berichtet. Ein Rekord!“, erinnert sich die Ehefrau.