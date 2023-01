Mit Lust, aber auch Sorgen Leverkusens Jecke starten in die heiße Phase der Session

Leverkusen · Die Feiertagsruhe ist vorbei, in fünfeinhalb Wochen starten die tollen Tage. Damit beginnt jetzt die heiße Phase des Karnevals. In Leverkusen stand am Wochenende unter anderem der Opladener Funkenappell an. Und: Die Prinzenburg Seiner Tollität Langzeit-Prinz Marijo I. ist eröffnet.

08.01.2023, 16:19 Uhr

Appell der KG Altstadtfunken Opladen vun 1902: Präsident Harald Spanner (l.) und Kommandant Udo Kreie (r.) nehmen Sebastian Schorn den Funkeneid ab. Dessen Funkenname lautet ab sofort: Pill. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Brücker