Entscheidung in Leverkuen : Karneval geht weiter, mit Feiern und Beten

Leverkusen Das Festkomitee Leverkusener Karneval hat entschieden: Die für Samstag und Sonntag geplanten Veranstaltungen in der Opladener Brauchtumszone sollen doch stattfinden. Allerdings soll es auch ein Friedensgebet mit Stadtdechant Hans-Peter Teller geben, hieß es nach der Krisensitzung des FLK am Donnerstagabend.

Los geht es am Karnevalssamstag ab 13 Uhr (Einlass ab 12 Uhr). Bei einer Open-Air-Party auf dem Marktplatz. Weiter geht es am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr in der Opladener Brauchtumszone und in den anliegenden Kneipen.

Am heutigen Freitag um 17 Uhr ist eine Friedensdemonstration der Parteijugend von CDU, FDP, SPD und Grünen vor dem Rathaus angekündigt. In einem Aufruf wird Putins Angriffskrieg scharf verurteilt. Oberbürgermeister Uwe Richrath hatte in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Leverkusen in Aussicht gestellt.