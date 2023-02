Zoch in Opladen Weniger Jecken, aber doppelt so viel Spaß

„So lange haben wir noch nie auf den Zug gewartet“, scherzte ein Neustadtfunke. „Normalerweise sind es nur ein paar Stunden, diesmal waren es drei Jahre.“ Bernd Schaffarczik, seit 2019 Zugleiter in Opladen, hatte keine Schwierigkeiten, nach der Corona-Pause zurück in die Routine zu finden: „ Wenn es sein müsste, könnte ich die Zugaufstellung auch in einer Nacht vorbereiten.“ An dem Vorgehen habe die Pandemie nichts geändert. Allerdings habe sie dazu geführt, dass Gruppen sich diesmal nur zögerlich anmeldeten. „Wir sind ein bisschen kleiner als sonst und werden daher früher fertig sein.“ Um jede einzelne der fünf bis zehn Gruppen, die fehlten, sei es schade. Aber: „Die Stimmung ist super. Man merkt, dass den Leuten der Karneval gefehlt hat.“