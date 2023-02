Spende für Kinderklinik Rote Funken besuchen Klinikum Leverkusen

Jecker Besuch im Klinikum Leverkusen. Darüber freuten sich der Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche, Joachim Eichhorn, und sein Team. Eine Delegation der Roten Funken überreichte Eichhorn im Park des Klinikums einen Orden. Mit dabei Präsident waren Lothar Höveler, Rote Funken-Vorsitzender Uwe Thal, der Ehrenvorsitzende Siggi Kaschulla sowie Nina Hirschfeld, Mario Braas und Daniel Michel. Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagieren sich die Roten Funken Leverkusen für die kleinen Patienten der Kinderklinik, so auch mit einer großzügigen Spende für die neue Kinderpalliativstation. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder über die Stationen ziehen können, um den Kindern ein wenig Ablenkung vom Klinikalltag zu schenken“, sagte Uwe Thal. Üblicherweise zieht eine Delegation der Roten Funken mit kölschen Liedern und Kamelle am Karnevalssamstag von Zimmer zu Zimmer, dies war auch in diesem Jahr pandemiebedingt weiterhin nicht möglich.