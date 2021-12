Leverkusener Abgeordneter bezieht Chefsessel im Bundesgesundheitsministerium : Lauterbach kann auch Marinaden

Leverkusen/Berlin Leverkusens Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach zieht an diesem Donnerstag aus dem Reichstags-Büro ins Berliner Gesundheitsministerium um. Chefsessel. Im Gepäck hat der Mediziner und oft als Mahner der Nation verschriene Gesundheitsexperte der Sozialdemokraten auf jeden Fall eines: Authentizität. In vielen Lebensfragen und -lagen – von Kölsch bis A 1-Tunnel, von Grillmarinade-Rezept und Partygäste-Auswahl bis Weihnachtsmarkt. Eine Übersicht.

Ein Kollege einer Wochenzeitung schrieb kürzlich spitzbübisch: „War Karl Lauterbach bei Markus Lanz oder Markus Lanz bei Karl Lauterbach?“ Und zugegeben, es stimmt. Der SPD-Gesundheitspapst und Leverkusener Bundestagsabgeordnete mit einer Art Mandat auf Lebenszeit, immerhin sitzt er seit 16 Jahren für die Stadt in Berlin , war in letzter Zeit oft im Fernsehen. Oder im Zug nach Hamburg, Berlin, Köln mit Sätzen auf den Lippen wie „Ich bin gerade unterwegs zu Lanz“ oder Maischberger, Illner, Plasberg... Dabei hätte er auch in eine Kochshow gehört. „Grill den Henssler“ etwa, denn Lauterbach hat offensichtlich Talent am Herd.

So viel, dass er vor Jahren die Lauterbach-Marinade für perfektes Grillfleisch erfunden hat – und das obwohl der Politiker seit gut 30 Jahren nur Fisch und kein Fleisch ist, noch nicht mal das mit seiner Marinade Durchzogene, die sich wie ein Schutzfilm vor krebserregenden Stoffen durch Holzkohledampf ums Fleisch lege. Im Wahlkampf hat er einst die Marinade-Flyer in Leverkusener Briefkästen verteilen lassen: „Wir brauchen einen öffentlichen Grillplatz.“ Mittlerweile gibt es mehrere.

Echt Karl. Immer. Auch in Getränkefragen. Lange gezogenen Assamt-Schwarztee trinkt er zur Not kalt, Grüntee gar nicht. Kölsch mag er nicht, gestand er vor Jahren. „Alles andere wäre eine Lüge.“ Pils war früher, heute ist Wein, gern auch Erstklassiges aus dem Niedrigpreissegment. Authentisch. Das passt zum übrigen Auftreten. Zur Fliege, die er seit seiner Zeit in einer Unfallchirurgie in den USA trug (die Alternativen Amulett oder Krawatte kamen nicht in Frage) und erst in der Pandemie ablegte. Zur Frage der Geburtstagsgäste. Zu einer Berliner Fete bat er Wolfgang Bosbach (CDU) und Gregor Gysi (Linke): „Ich habe Leute eingeladen, die mir sympathisch sind.“