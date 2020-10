Er will Leverkusen weiterhin in Berlin vertreten : Lauterbach bewirbt sich wieder für den Bundestag

Er will Leverkusen weiterhin in Berlin vertreten

Leverkusen Der SPD-Politiker tritt 2021 wieder zur Wahl an. Herzblutthemen: Pandemiebekämpfung und Verkehr – Letzteres speziell in Leverkusen.

Karl Lauterbach will weitermachen in Berlin. Freitag kündigte er an: Er bewerbe sich erneut im Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim um das Direktmandat. Die Bundestagswahl findet im Herbst 2021 statt. „Ich will mich stark in die Pandemie-Bekämpfung einbringen“, sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sie wird uns im kommenden Jahr komplett begleiten, die Nachwirkungen werden wir 2022 noch zu spüren bekommen.“ Nach einer neuen Studie könnten im kommenden Frühjahr Risikogruppen gegen das Coronavirus geimpft werden, im Herbst dann weitere Gruppen. „Das heißt unter anderem, dass das ganze kommende Schuljahr noch schwierig wird.“