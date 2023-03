Provinz-Revue im Forum Leverkusen kann auch nicht jeder

Was ist das wichtigste Event in Leverkusen? Wie antworten wohl die meisten Bürger auf diese Frage? Stadtdirektor Marc Adomat drückte blitzartig auf seinen Buzzer, als Kulturdezernent war er absolut sicher: Das sind die Jazztage. Recht hatte allerdings Violetta aus dem Publikum mit ihrer Vermutung, dass es nur die Bierbörse sein kann. „Ja, als Opladenerin …“, merkte Adomat an. Auch bei bester Eisdiele und beliebtestem Ausflugsziel lag Adomat daneben. Das kleine Spontan-Quiz war Teil der Show-Veranstaltung „Berlin kann jeder, Leverkusen muss man wollen“, mit der die Burghofbühne Dinslaken derzeit durch die Lande tingelt und dabei die Namen der Klein- und Mittelstädte ersetzt. Im Forum war das interaktive Spielformat auf Einladung von Kulturstadtlev zu Gast.