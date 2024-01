Polizei, Stadt und Suchthilfe Kampagnen gegen Übergriffe und Alkoholmissbrauch

„It's a dress, not a yes!" so heißt die Präventionskampagne der Polizei gegen sexuelle Übergriffe im Karneval in Köln und in Leverkusen. Mit dabei sind die Cheerleader des 1. FC Köln, den Wildcats Leverkusen, der Tanzgruppe der Kölschen Greesberger und dem Tanzpaar der Kölner Roten Funken. Über die Sozialen Medien werden am Montag, 29. Januar, ab 18 Uhr Videoclips zur Kampagne auf Facebook und Instagram zu sehen sein.